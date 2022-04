Gouverneur verklaart klacht voormalige gemeenteraadsvoorzitter over ontbreken toelichting bij rapport audit ongegrond

Bert Verdru (onafhankelijk), die tot 1 januari 2022 gemeenteraadsvoorzitter was, had audit Vlaanderen eind december 2021 gevraagd om fysiek toelichting te komen geven bij het rapport, maar die uitnodiging werd in januari terug ingetrokken door Jean-Marie Gunst (Lijst van de Burgemeester), net nadat hij het voorzitterschap overnam van Verdru. En dus werd het rapport in januari behandeld op de gemeenteraad (achter gesloten deuren, al lekte de inhoud van het rapport kort daarop wel uit) zonder dat er daar derden aan te pas kwamen voor eventuele extra toelichting. De onafhankelijke raadsleden stelden zich daar ernstige vragen bij.

Niet gebonden door beslissingen vorige raadsvoorzitter

Volgens gouverneur Decaluwé (CD&V), die de kwestie onderzocht na een klacht, is daar niets verkeerd mee. “De gemeenteraadsvoorzitter heeft per 1 januari het alleenrecht om maatregelen te nemen en is daarbij niet gebonden door de beslissingen van de vorige voorzitter”, aldus de gouverneur in een brief die woensdag ter kennisneming voorgelezen werd tijdens de raad. “Een toelichting door Audit Vlaanderen was niet verplicht en bovendien kregen de gemeenteraadsleden wel degelijk de kans om vragen te stellen over de inhoud van het rapport.”