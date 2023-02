Gezinsraad organiseert workshop rond ADHD

Kinderen met ADHD zijn nooit een beetje blij, nooit een beetje boos, nooit een beetje bang of een beetje enthousiast. Ze zijn het altijd voor 200%. De stemming kan ook altijd plots omslaan, zonder dat de omgeving echt weet wat er nu precies mis ging. Volgens de wetenschap hebben mensen met ADHD het moeilijker om die emoties te regelen. Maar wat kunnen ouders doen om hun kinderen te helpen om die emoties toch wat te leren regelen, te controleren? In de workshop ‘Te blij, te verdrietig, te boos’ gaat de Gezinsraad van Meulebeke samen op zoek naar wat er kan. De workshop begint om 19.30 uur en is helemaal gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht, en kan met een mailtje naar gezinsraadmeulebeke8760@gmail.com. De plaatsen zijn beperkt. Afspraak in zaal Zonnehof in de Bonestraat 24.