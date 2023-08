Gezinsbond viert honderdjarig bestaan met feestweekend

Zoek naar Schatten van Vlieg in KOERS

Nog tot en met 3 september kan je in KOERS. Museum van de Wielersport speuren naar de Schatten van Vlieg. Deze zomerzoektocht is er specifiek voor kinderen tot 12 jaar en laat hen speurneuzen in de rijke geschiedenis van het Arsenaal, het museumgebouw van KOERS. aan het Roeselaarse Polenplein. Het parcours met doe-activiteiten tot een goed einde gebracht? Dan vinden speurneuzen een leuke verrassing in de schatkist van Vlieg. Voor speurneuzen tussen 6 en 12 jaar heeft Vlieg ook het ‘roadbook’ in petto die hen talloze aspecten van de koers vroeger en nu laat ontdekken, de kans biedt om mee te supporteren voor de overwinning maar hen ook stil doet worden bij het noodlot. Als extraatje geeft Vlieg deze zomer iedereen met een ‘roadbook’ ook nog een leuk stickervel mee naar huis. De zoektocht zelf, exclusief museumtoegang, is gratis. Voor het roadbook betaal je zeven euro, inclusief museumtoegang.