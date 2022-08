Gestolen BMW M2 gespot met 90 kilometer per uur op E17: “We zorgen er bewust voor dat er altijd maar een klein beetje ‘naft’ in de tank zit”

MeulebekeOnbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag de vrij exclusieve BMW M2 gepikt van Kevin Vercruysse (31) en Marilyn Luyssen (30). Een diefstal op bestelling, vermoedt het koppel. “We waren nochtans beducht voor zoiets. Afgelopen weekend beslisten we zelfs nog om een traceersysteem te laten installeren. Te laat, zo blijkt nu.”

Kevin Vercruysse vertrok maandagmorgen om 2.10 uur thuis, in de Oostrozebekestraat in Meulebeke, met de bestelwagen van zijn werk naar het transportbedrijf TVX Vanhooren Xavier in Kortemark, waar hij werkt als chauffeur. “Alles was toen normaal bij ons thuis”, vertelt hij. “Maar rond 5.30 uur zag mijn echtgenote Marilyn dat onze BMW M2 niet meer op de oprit stond. Ze belde me op om te vragen of ik de wagen misschien had verplaatst. Maar dat was niet het geval. We beseften dat we het slachtoffer waren van een diefstal. Op bestelling, bovendien. De BMW is van een specifiek type en bijzonder gegeerd.”

Specifiek geluid

Opmerkelijk: het echtpaar heeft niks gemerkt. “Ook onze hond niet. Die zou zeker geblaft hebben, mocht hij plots horen dat de auto werd gestart. De BMW M2 maakt een specifiek geluid, je herkent het uit de duizend. Overigens: ook wij zouden zeker wakker zijn geworden, temeer omdat met deze temperaturen de ruiten van onze slaapkamers open staan. We vermoeden dat de daders er in geslaagd zijn om het voertuig te openen en het vervolgens weg te duwen en de wagen pas op een afstand te starten. Een andere mogelijkheid is er niet.”

Volledig scherm De BMW M2 van Kevin Vercruysse en Marilyn Luyssen uit Meulebeke werd gestolen, in de nacht van zondag 31 juli op maandag 1 augustus. De gepersonaliseerde nummerplaat verwijst naar iets persoonlijks uit de jeugd van de eigenaar. © RV

Marilyn belde onmiddellijk de politie. De wagen werd geseind en een buurtonderzoek gestart. Maar voorlopig is er geen spoor meer naar de exclusieve wagen. “Om 2.41 uur, amper een half uur dus nadat ik thuis was vertrokken, reed hij voorbij een ANPR-camera op de E17 in Kortrijk”, weet Kevin intussen.

“En enkele minuten later gebeurde dat nog eens, in Rekkem. Daar is de wagen de grens overgestoken. Intussen ben ik ook gecontacteerd door iemand die afgelopen nacht van Tomorrowland weer huiswaarts reed. Hij stak in Kortrijk onze wagen voorbij. Het viel ‘m op, omdat de BMW maar tegen 90 kilometer per uur reed, toch ongewoon traag op de snelweg, zeker voor zo’n wagen.”

Weinig brandstof

Kevin heeft misschien een verklaring voor dat slakkengangetje op de E17. “Volgens de getuige zat er niemand anders in het voertuig dan de chauffeur. Misschien vreesde die wel zonder benzine te vallen. Terecht, want omdat Marilyn en ik beducht zijn voor diefstal, zorgen we er altijd voor dat er maar weinig brandstof in de tank zit. Enkel tijdens het weekend rijden we met de BMW, onze hobbywagen waar we ongeveer 40.000 euro voor neertelden. Zaterdag hadden we nog afgesproken om een traceersysteem te laten installeren in de wagen. Te laat, zo blijkt nu.” Kevin hoopt zijn wagen terug te krijgen, maar vreest er voor. “Dit waren duidelijk geen amateurs. De BMW is al lang de grens over, misschien is hij zelfs al verpatst”, besluit de Meulebekenaar.

