Kruispunt Koorn- en Bruane­straat dicht

Vanaf dinsdag 8 augustus tot vermoedelijk vrijdag 25 augustus is het kruispunt van de Bruanestraat met de Koornstraat in Roeselare afgesloten door rioleringswerken. Het gaat om een laatste werk dat moet gebeuren in het kader van de heraanleg van de Spanjestraat. Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn aan het kruispunt. Er wordt een omleiding voorzien via de Onze-Lieve-Vrouwemarkt en de St. Hubrechtsstraat en de Ardooisesteenweg en Mandellaan.