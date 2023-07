Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Meulebeke vandaag

Gratis rondleidin­gen in Hallento­ren

Deze zomer geeft de Tieltse Gidsenkring gratis rondleidingen in de Hallentoren. Tjdens het bezoek vertellen ze je meer over de geschiedenis van dit imposante gebouw, dat sinds 1275 het symbool van Tielt is en sinds 1999 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO prijkt. De eerste rondleidingen vinden plaats op zaterdag 15 juli, om 14.30 en om 16 uur. Je kunt de Hallentoren ook nog bezoeken op 22 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 2 september. Hoewel de bezoeken gratis zijn, wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via het Stadspunt in het stadhuis, stadspunt@tielt.be of 051/42.81.11. Meer info op www.visittielt.be.