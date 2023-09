“In China staat hij op dezelfde hoogte als Isaac Newton, maar in België kent men hem amper”: Pittem viert 400 jaar Ferdinand Verbiest

In 2023 is het precies 400 jaar geleden dat beroemdste Pittemnaar geboren werd. Missionaris, astronoom, uitvinder, diplomaat en uiteindelijk zelfs vertrouweling van de Chinese keizer Ferdinand Verbiest (1623-1688) wordt dit najaar uitgebreid gevierd. Niet alleen in zijn geboortedorp, maar ook in China. Zo is er op 20 oktober zelfs een provinciale missie naar Peking ter ere van Verbiest.