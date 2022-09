Gensters uit vuurkorf van buren veroorzaken zware brand: landbouwers snellen te hulp met bluswater

MeulebekeEen passant en enkele landbouwers hebben donderdagnamiddag voorkomen dat een huis in de Tieltstraat in Meulebeke in vlammen opging bij een brand, veroorzaakt door een vuurkorf van de buren. “Makkelijk was het niet maar we slaagden erin om het vuur enigszins tegen te houden”, zegt buurtbewoner Danny Sagaert, die ook te hulp snelde. Toch is de schade groot.

Bram Biesbrouck schrok zich rond 14 uur een hoedje toen hij merkte dat er brand was achteraan zijn woning langs de Tieltstraat in Meulebeke, vlak bij de plek waar exact twee maanden geleden een verstrooide trucker de buurt zonder stroom zette toen hij met de opstaande kraanarm van zijn vrachtwagen een hoop elektriciteitskabels losrukte. De 32-jarige man pakte een tuinslang maar stond machteloos. Een buur kwam aangerend en hielp wat materiaal in veiligheid brengen. Intussen breidde het vuur razendsnel uit.

Ferme diameter

“Ik zat op mijn terras toen ik plots rook zag opstijgen”, zegt Danny Sagaert die wat verderop woont. “Op m’n fiets was ik in een wip ter plaatse. Een carport stond vrijwel helemaal in lichterlaaie, de vlammen likten al aan de gevel van de woning. Net op dat moment kwam een landbouwer aangereden, met een aanhangwagen vol water. Ik vroeg hem of hij een slang bij zich had. Dat bleek het geval maar het was er eentje met een ferme diameter. Intussen had de bewoner de poort van zijn carport geopend. Makkelijk was het niet, met die dikke slang, maar het lukte toch min of meer om te blussen en zo verdere uitbreiding te voorkomen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bij de brand in de Tieltstraat kon nipt voorkomen worden dat de woning van Bram Biesbrouck in vlammen opging. © Danny Sagaert

Gretige prooi

“We waren maar nipt op tijd”, zegt officier Wim Decoopman, postoverste bij de brandweer in Ingelmunster. “Het vuur is ontstaan door een vuurkorf in de tuin van de buren van Bram. Het gras begon te branden, een gezapig windje zorgde voor snelle uitbreiding, naar een omheining in kokosmatten. Ook daarin vonden de vlammen een gretige prooi en het duurde vervolgens helemaal niet lang meer voor ook de carport er moest aan geloven. Door de grote hitte sneuvelden twee vensters van de woning, het scheelde geen haar of het vuur drong door één van die ramen naar binnen. Nu bleef het binnen gelukkig beperkt tot rookschade.”

Droogte en brandgevaar

Onder het dak van de carport zat ook een tuinhuis verwerkt. De buitenzijde daarvan is verloren, de inboedel liep minder schade op. Volgens Wim Decoopman heeft Bram Biesbrouck veel geluk gehad. “Het mag dan al wat minder warm zijn, de ondergrond blijft kurkdroog. Vuur maken, houdt daarom nog altijd een veel groter risico in dan anders. Voor je het weet, sta je voor een situatie die je helemaal niet meer meester kunt. En vuur verspreidt zich vaak veel sneller dan je kan vermoeden, zeker in de omstandigheden waarmee we nu worden geconfronteerd. Droogte en het brandgevaar dat daarmee gepaard gaat, is iets waar we zullen moeten leren mee leven.”

