Gemeente sloopt bouwvallige woning in Karel van Manderstraat

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart zal een afbraakfirma de woning slopen. De werken starten aan de achterkant, omdat de woning ook bereikbaar is via de Dwarsstraat. “Deze maatregel wordt genomen in het kader van de openbare veiligheid, die steeds primeert”, zegt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “De Karel Van Manderstraat is een straat vlakbij een school. Voor en na schooltijd passeren daar heel wat kinderen en (groot)ouders te voet en met de fiets. Ook mensen die de begraafplaats bezoeken, wandelen en fietsen er vaak. We grijpen in gezien de situatie te gevaarlijk is geworden voor de vele voetgangers en fietsers in de directe schoolomgeving.”