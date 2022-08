Gegidste rondleiding in en rond kasteel ter Borcht

Kortrijk TERRASTIP. LOOF, De Engelse Landschaps­tuin: een oase van rust in het centrum van Kortrijk

Een beetje verborgen, maar parel onder de zomerbars is LOOF, de Engelse Landschapstuin in Kortrijk. De bezoekers hoeven er niet te vrezen voor drukke toestanden of luide muziek. “Het is net de bedoeling dat mensen hier rust vinden”, zegt initiatiefnemer Joran Vanhoenacker. “Je waant je een beetje op vakantie in het zuiden van Frankrijk.”

13 augustus