Geen publiek op BK veldrijden: “Meulebeke krijgt wel optie om BK in 2024 opnieuw te organiseren, met toeschouwers”

De Belgische Wielerbond en vzw Cyclocross Meulebeke speelden eerst met het idee om de wedstrijd naar september of oktober 2021 te verplaatsen, maar omdat sommige renners dan mogelijk van ploeg zijn gewisseld en andere sponsors zouden hebben, werd daarvan afgezien. “Uiteindelijk hebben we samen besloten dat het BK op de oorspronkelijke datum van 9 en 10 januari 2021 wordt gereden”, zegt Wielerbond-voorzitter Tom Van Damme. “Door corona rezen echter andere vragen rond dit BK omdat het om een volksfeest bij uitstek gaat waar een grote massa mensen samenkomt. Om geen risico te nemen, zal dat dit keer zonder toeschouwers zijn. Omdat we beseffen dat dit financiële gevolgen heeft, krijgt Meulebeke de optie om het BK veldrijden ook in 2024 te organiseren met publiek.”

Break-even draaien

Meulebeke betaalde 250.000 euro om het BK te mogen organiseren en ziet zonder publiek heel wat inkomsten mislopen. “Dat kunnen we niet ontkennen”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “We hadden gehoopt op 15.000 bezoekers en 3.500 vips, maar dat valt nu weg. Leuk is dit niet, maar het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft. We krijgen gelukkig wel de kans om dit BK voor een miljoen televisiekijkers te kunnen organiseren. We krijgen ook een tegemoetkoming van de Wielerbond en de mogelijkheid op een herkansing in 2024 voor een BK met toeschouwers.“ Ondanks de moeilijke situatie is de burgemeester ervan overtuigd dat er geen financiële kater zal volgen. “We gaan extra sponsors zoeken. Omdat er geen publiek aanwezig is, krijgen zij dus maximale visibiliteit tijdens de televisieuitzending. Als dat lukt, denk ik dat we break-even kunnen draaien.”