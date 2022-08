Fusiegesprekken gaan in de luwte verder

Meulebeke Meulebeek­se woensdag­markt verhuist tijdelijk naar achterkant Ter Deeve

De wekelijkse markt verhuist tijdelijk door de werkzaamheden op en rond het Meulebeekse markplein. Vanaf woensdag 10 augustus zetten de marktkramers tijdelijk hun kramen op in de Karel van Manderstraat 68, vanaf de achterkant van de zorgsite Ter Deeve. Na afloop van de werken op en rond de marktkeren ze terug naar hun vertrouwde stek. Parkeren kan je aan de zijkant van Ter Deeve, de Warme Tuinen en bij WZC De Zonnewende. Denk er wel aan dat de parking aan de zijkant van De Zonnewende altijd privaat en voorbehouden voor personeel is. Je kan je wagen daar dus niet parkeren. Verder is de nieuwe marktlocatie ook vlot te bereiken vanop parking Vondel. Op woensdagvoormiddag zijn de cafetaria’s van zowel Ter Deeve als van De Zonnewende trouwens open voor een drankje en een hapje voor, tijdens of na het marktbezoek.

