Folle et Fou haalt vier finaleplaatsen op prestigieuze danswedstrijd

Tom en Tiffany blazen hotel Swaenen­burg nieuw leven in

Wie in Oostrozebeke wil overnachten kan voortaan in de grondig gerenoveerde kamers van hotel Swaenenburg terecht. Zesentwintig jaar na de opstart hebben Tom Verhaeghe (35) en zijn vrouw Tiffany Pieters (30) de hotelkamers in een nieuw kleedje gestopt en alles gemoderniseerd. Doel is om van het hotel, met in hetzelfde complex ook een restaurant en feestzaal, terug hét visitekaartje te maken.

15 november