Folle et Fou haalt brons en zilver op Europees kampioenschap moderne dans

Restaurant B’artiste sluit de deuren en wordt nieuwe stek van Frituur Poater: “Pand stond amper een halfuur te koop”

B’artiste sluit na 17 jaar definitief de deuren. Op zaterdag 15 juli staat Stijn Lanssens (37) er voor het laatst achter het fornuis. “De zaak is niet langer te combineren met onze vijf kinderen”, geeft Stijn mee als voornaamste reden van zijn besluit. Maar het horecapand langs de Roeselaarse Zuidstraat zal niet lang leeg staan. Christof Verhelst (28) van Frituur Poater, wiens pand langs de Zuidstraat eerder dit jaar aangekocht werd door de stad om te slopen in het kader van het stadshuisproject, neemt er al dit najaar zijn intrek. Wij zetten het duo samen rond de tafel voor een gesprek over huidige hoofdstukken afsluiten en nieuwe aansnijden.