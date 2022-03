Folle et Fou en Meulebeeks Dichterscollectief bundelen krachten met Dans Dichter-bij

Lichtervelde Lichtervel­de viert wereldkam­pi­oen Joran met uitbundig volksfeest

Een kleine maand nadat Joran Wyseure op indrukwekkende wijze de wereldtitel veldrijden bij de beloften behaalde, is hij in zijn thuisgemeente Lichtervelde op passende wijze gevierd. Na een huldiging in het gemeentehuis wachtte hem buiten nog een heus volksfeest. Wyseure genoot met volle teugen. “Al is zo’n balkonscène toch nog wat onwennig”, knipoogt hij.

6 maart