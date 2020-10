Eléonore (11) en Célestine (7) verloren in februari mama aan kanker, Niels Destadsbader verrast hen vandaag met concert: “Ze keek mee van hierboven”

Schuiferkapelle Oudste punkroc­kers van België lanceren nieuw album: “Opnames tot drie keer toe uitgesteld”

25 oktober De oudste punkrockers van het land hebben een nieuwe full-cd uit. ‘Flashback to ‘77' is ondertussen het veertiende studioalbum van The Dirty Scums, al hadden de opnames van de plaat wel wat voeten in de aarde. “Drummer Dirty Zjantie brak zijn pols en bassist Dirty Keez was een tijdlang buiten strijd door een schouderoperatie. En toen kwam corona.”