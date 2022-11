Eigenaars van ‘Tuin van de Toekomst’ zien tuinhuis in vlammen opgaan: “Al ons materiaal is weg”

De brandweer rukte zaterdagavond massaal uit naar de Lostraat in Meulebeke. Daar bleek het tuinhuis van zo’n 20 vierkante meter van een woning vuur te hebben gevat. De vlammen sloegen al snel door het dak zo’n 10 meter hoog de lucht in. De brandweerlieden waren zo’n vier uur in de weer om het vuur te blussen. Vermoedelijk ligt de oorzaak bij de houtkachel in het tuinhuis. “Gelukkig zijn de vlammen niet overgeslagen naar onze auto’s”, vertelt Marie-Jeanne Vanhove. “Ik durfde de auto’s niet te verplaatsen omdat we dan te dicht moesten komen. Ook een geluk dat de bidons benzine buiten stonden. Gelukkig is niemand gewond geraakt en is onze tuin en onze woning zelf gevrijwaard. Maar al het materiaal in het tuinhuis is wel verloren gegaan in de vlammen. Van de kleinste heggenschaar tot grotere machines die werken op benzine. Daardoor waren er ook af en toe knallen. De brandweer heeft alleszins schitterend werk geleverd.”