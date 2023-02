Drugslabo ontdekt in stallen in Meulebeke: bewoner opgepakt voor verhoor

In oude stallen achteraan een landelijke woning in Meulebeke is maandag een synthetisch drugslabo ontdekt. De 46-jarige bewoner is geen onbekende voor het gerecht en werd opgepakt voor verhoor.

Rond 9 uur maandagochtend sloot de federale gerechtelijke politie de straten rond de landelijke Buysveldstraat hermetisch af. Met een 15-tal agenten gebeurde een goed voorbereide en gecoördineerde inval in de woning en vlakbij gelegen stallen. Bewoner Jo V. (46) kon opgepakt en meegenomen worden. In de stal kon een labo voor de aanmaak van synthetische drugs opgerold worden. Voor de ontmanteling is onder meer de hulp van de civiele bescherming en het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) ingeroepen.

De politie voerde ook een buurtonderzoek uit. “Het was ons al langer duidelijk dat er opnieuw iets niet pluis was”, klinkt het in de omgeving. “De laatste maanden kwamen regelmatig auto’s met Franse nummerplaten de straat ingereden, ’s nachts was er licht en bedrijvigheid in de stallen. We roken onraad, temeer de bewoner, een veertiger, ook in het verleden al met drugs en het gerecht in aanraking kwam. Hij verbleef toen een tijdje in de cel, maar leerde er blijkbaar zijn les niet. Er vielen hier ook al eens schoten.”

Cannabis en amfetamines

Jo V. is inderdaad geen onbekende voor het gerecht. Begin 2022 liep hij al eens een celstraf van 18 maanden en een boete van 1.600 euro op voor het bezit en de verkoop van cannabis en amfetamines. Bij een huiszoeking trof de politie een kleine cannabisplantage aan in de serre en amfetamines in de diepvries. In oktober 2018 was hij een eerste keer tegen de lamp gelopen. Bij een verkeerscontrole roken de agenten een cannabisgeur en vonden ze ook vijf joints in zijn Ford Ranger. De auto werd in beslag genomen en tijdens een huiszoeking vond de politie toen nog eens 800 gram cannabis en een kleine plantage met 7 plantjes.

In 2019 volgde nogmaals een huiszoeking door de inspectie dierenwelzijn. In zijn serre werd toen opnieuw een cannabisplantage met 17 plantjes aangetroffen. In een diepvries vonden de speurders nog eens 884 gram amfetamines. De rechter verklaarde 2.600 euro drugsgeld verbeurd. Ze sprak enkel de periode die V. al in voorhechtenis achter de tralies zat als effectieve celstraf uit. De rest zou voorwaardelijk zijn als hij zich aan enkele strikte voorwaarden hield, maar dat lijkt na deze nieuwe ontdekking niet het geval te zijn geweest. In de zomer van 2020 raakte Jo V. ook al eens zwaargewond bij een verkeersongeval met zijn motor in de Gentstraat in Meulebeke.

