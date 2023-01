Dienstencentrum Ter Deeve zet deuren open voor blokkende studenten

Zij kunnen er nog tot en met zaterdag 4 februari terecht, van maandag tot en met zondag en dat van 8 tot 21 uur. De voormalige leefruimte op de eerste verdieping van dienstencentrum Ter Deeve doet dienst als studiezaal voor studenten. Intussen werd er in aanpalende kamers ook extra ruimte vrijgemaakt. Zo is er plaats voor in totaal 30 studenten tegelijk. Inschrijven is vereist kan via deze link.