Davy (43) neemt met pijn in het hart afscheid van ‘zijn’ Paanderskerk: “Ik was hier misdienaar, ben er getrouwd, heb er mijn kinderen gedoopt en mijn grootouders begraven”

Infomarkt over herinrich­ting kanaalomge­ving

De Vlaamse Waterweg wil de kanaalomgeving in Ingelmunster ontharden, een nieuw jaagpad aanleggen, een nieuwe parking voorzien, picknickzones aanleggen, infrastructuurwerken uitvoeren aan de grote zwaaikom en de nutsleidingen voorzien voor de aanleg van vleermuisvriendelijke verlichting van aan de Brigandsbrug tot aan de waterzuivering. Het Departement heeft de omgevingsvergunningsaanvraag hiervoor al volledig en ontvankelijk verklaard. Tot en met 29 april organiseert het Ingelmunsterse schepencollege nu een openbaar onderzoek over deze aanvraag. Je kan het dossier raadplegen via het omgevingsloket. Op donderdag 20 april is er bovendien een infomarkt over de plannen in de omgeving van het kanaal. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 18 en 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.