Dansgroep Folle et Fou schenkt cheque om Oekraïense kinderen te steunen

De dansmarathon is het slotfeest van het dansjaar voor Folle et Fou. Het evenement bracht 2.441 euro op, die in de vorm van een cheque overhandigd wordt aan Unicef. “Zij beslissen wat de hoogste noden bij de Oekraïense kinderen zijn”, weet coördinator Lieve Germonprez. “Misschien krijgen ze dankzij Folle et Fou wel dans- of toneel lessen in de ondergrondse metrostations. Zo proberen we op onze manier de moraal van de kinderen op te krikken. We willen alvast iedereen bedanken om hun steentje bij te dragen”, besluit Lieve.