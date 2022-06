Chauffeurs gezocht voor de Mindermobielencentrale

Die staat in voor vervoer van oudere en minder mobiele personen met een beperkt inkomen. Het vervoer gebeurt hoofdzakelijk om sociale redenen: een bezoekje aan familie of vrienden, naar het kapsalon, de tandarts, boodschappen doen of een consultatie bij de huisarts…Steeds meer minder mobiele mensen willen zich laten vervoeren. Daarom is het lokaal dienstencentrum Ter Deeve op zoek naar chauffeurs om hun team te versterken. Wie over een rijbewijs en een eigen wagen beschikt, en graag iemand helpt, kan contact opnemen met Ter Deeve via 051/48.61.93. Meer info via https://www.meulebeke.be/minder-mobielen-centrale .