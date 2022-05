Brouwerij Klondiker lanceert vijf nieuwe bieren en een eigen picon

Roeselare Eden Kunstenfes­ti­val sluit af met concert voor goede doel

Het Eden Kunstenfestival dat dit voorjaar Roeselare inpalmde loopt op zijn einde. Op zaterdag 21 mei staat het slotconcert gepland in de Sint-Michielskerk. Het Roeselaars Kamerkoor brengt er Das Paradies und die Peri van Schumann, een werk dat op vandaag amper nog uitgevoerd wordt. Het Roeselaars Kamerkoor kiest samen met vier solisten niet voor een statisch concert maar maar gaat voor een fantastische reis dankzij prachtige muziek, een origineeldecor en wervelende kostuums. De opbrengst gaat bovendien naar twee goede doelen: Tejo die laagdrempelige, therapeutische hulpverlening biedt aan jongeren en De Kerit die zich inzet voor mensen in armoede. Het concert start om 19.30 uur. Tickets kosten 24 euro, wie tussen 12 en 18 is of een vrijetijdpas heeft betaalt euro en kinderenjonger dan jaar zijn gratis welkom Tickets zijn te verkrijgen via info@roeselaarskamerkoor.be, in de Standaard Boekhandel langs de Ooststraat of telefonisch op 051/20.09.04.

12 mei