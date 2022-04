Brandweer rukt uit voor schouwbrand

Roeselare Prijzen te winnen op dinsdag­markt dankzij Maand van de Markt

De vijf Vlaamse provincies organiseren van 1 tot 30 april voor het eerst samen de ‘Maand van de Markt’. Ook Roeselare zet de wekelijkse dinsdagmarkt extra in de kijker. In april maken marktbezoekers bij elke aankoop kans op prijzen. Deelnemen kan door een app te downloaden op www.maandvandemarkt.be of een fysieke invulkaart. Die ingevulde kaarten kun je deponeren in de wedstrijdurnes op de promostandjes naast het standbeeld van Kiwanis op de Grote Markt en aan het VISO op het Polenplein. De winnaars worden eind april bekendgemaakt. In de prijzenpot zitten onder meer twee weekendjes weg in Vlaanderen ter waarde van 300 euro en heel wat waardebonnen om te spenderen op de wekelijkse dinsdagmarkt.

30 maart