Brandstichter Zeveneiken blijft na twee maanden verder in cel

Op 10 januari kon na buurtonderzoek en onderzoek van camerabeelden Franky V. opgepakt worden. Tijdens zijn verhoor bekende hij meteen dat hij inderdaad in 7 maanden tijd meestal op zondagavond al 7 keer brand stichtte rond zijn appartement op Zeveneiken. Vuilniszakken, groenafval, tuinstoelen, bloempotten,… moesten er aan geloven. Telkens bleef de schade beperkt maar de omvang leek wel telkens toe te nemen. Op zondag 9 januari moest een garagebox er aan geloven en kwam het onderzoek in een stroomversnelling. “Hij voelde een zekere drang om brand te stichten”, aldus zijn advocaat Wouter Vandenbussche. Franky V. was in maatwerkbedrijf De Waak aan de slag. Er is een psychiater aangesteld die moet onderzoeken of hij al dan niet toerekeningsvatbaar is of in staat was zijn daden te controleren. Zijn verslag is nog niet klaar.