Sint-Lutgardis- en Sint-Amandusschool plaatsen AED-toestel aan ingang

(Groot)ouders krijgen gezonde verrassing aan school­poort De Brug

Schepenen Michèle Hostekint (Vooruit) en Mieke Vanbrussel (CD&V) deelden dinsdagochtend appels uit aan de schoolpoort van stedelijke basisschool De Brug. Met dit gezonde traktaat zetten ze de subsidie Superfood voor Jonge Helden in de kijker. Dankzij die subsidie kunnen scholen hun leerlingen gezonde voeding aanbieden: van een ontbijt voor vroege vogels, over verse groentesoep tijdens de speeltijd tot een gezond vieruurtje. Nu wil de stad ook de (groot)ouders meekrijgen in het verhaal. Daarom lanceren ze de ‘lunchboxmatch’, een wedstrijd om de coolste lunchbox te maken. Deelnemen kan tot en met 23 april. De winnende school mag in mei of juni een gezonde foodtruck verwelkomen. Meer info op www.roeselare.be.