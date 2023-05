Meulebeke stopt wandel- en fietsroutes in nieuw jasje: “Hulsteveldpad en Paanderspad zijn samengesmolten”

LEVENSVER­HAAL. Pol Deforche (91), boegbeeld van Roeselaars basket, net geen maand na z'n echtgenote overleden: "De emoties zijn hem te veel geworden"

Pol Deforche is niet meer. De man die mee aan de wieg stond van de Roeselaarse basketclub Olympic Roeselare, die later fusioneerde met BBV Wytewa, is zaterdag op 91-jarige leeftijd overleden . Dit is nog geen maand nadat hij afscheid moest nemen van z’n echtgenote Geneviève Olivier. “Het is hard om te verwerken, maar ik ben dankbaar dat ze samen zolang gelukkig zijn geweest”, reageert hun zoon Filip Deforche, zaakvoerder van café Gezelle en gemeenteraadslid voor Vlaams Belang.