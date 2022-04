Blussers moeten Barbarafeest onderbreken voor brandje met geïntoxiceerd slachtoffer

Meulebeke/IngelmunsterIn een woning in Meulebeke is zaterdag in de vooravond een man bevangen geraakt door CO. Daardoor ontstond ook brand. Opmerkelijk: onder hun interventiekledij droeg een deel van de brandweerlui hun uitgaansuniform. De blussers van Ingelmunster vierden immers volop hun (uitgesteld) Barbarafeest toen de noodoproep binnenliep.

Het brandje in de huurwoning langs de Gentstraat in Meulebeke stelde eigenlijk niet zoveel voor. Een pan was er op het vuur blijven staan, oververhit geraakt en vervolgens uitgebrand. De schade bleef dan ook beperkt. Maar wat de hulpdiensten wel zorgen baarde, was dat de bewoner zich onwel voelde en blijkbaar ook even het bewustzijn had verloren. Daarom rees het vermoeden dat er in de woning misschien wel een probleem was met koolstofmonoxide.

Verhoogde CO-waarden

“Dat bleek inderdaad het geval”, zegt officier Frank Meurisse. “In de woning werden CO-waarden gemeten die veel te hoog waren. Bij het verluchten daalden die geleidelijk aan. Het was even zoeken naar de oorzaak van de verhoogde waarden. Uiteindelijk bleek het probleem zich te situeren bij een boiler in een sanitaire ruimte naast de keuken. Wij hebben voor de zekerheid de boiler uitgeschakeld, zodat er geen verder gevaar kan ontstaan. Een ziekenwagen bracht de bewoner voor een grondige controle naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het brandje in de huurwoning langs de Gentsestraat in Meulebeke stelde eigenlijk niet zoveel voor. Op de vensterbank: de uitgebrande braadpan. © Hans Verbeke

Feest verlaten

Blussers van de posten Meulebeke en Ingelmunster kwamen ter plaatse. Die laatsten waren overigens nog sneller inzetbaar dan gewoonlijk én verschenen met hun uitgaanskostuum onder hun interventiekledij. “Omdat we vandaag ons Barbarafeest vieren”, zegt Frank Meurisse. “Normaal doen we dat in de winter maar omwille van corona kon dat niet. Verschillende posten stelden het feest dan maar uit. De collega’s van Tielt vieren vandaag ook, de blussers van Meulebeke deden dat ongeveer een maand geleden al.”

Negen man paraat

Bij de Ingelmunsterse blussers bleef een ploeg van negen man paraat. “De hele dag en dus ook tijdens de kroegentocht die we ’s namiddags op Barbara afwerken”, lacht Frank. “Twee interventievoertuigen rijden mee, om snel te kunnen uitrukken als dat nodig is. Met z’n negenen raken we geen druppel alcohol aan, kwestie van met volle verstand een eventuele interventie te kunnen aanpakken. Zo hoort het ook. Je wil als brandweerman geen risico nemen en we dragen met z’n allen ook verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Tijdens een interventie moet je 100 procent op de ander kunnen rekenen. En dat kan niet als je gedronken hebt, zelfs al is het dan met mate.”

Volledig scherm Ook blussers van de post Ingelmunster snelden ter plaatse naar het brandje in de Gentsestraat in Meulebeke. Sommigen van hen hadden hun uitgaansuniform aan onder hun interventiekledij. © Hans Verbeke