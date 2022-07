Bibliotheek Vondel opent zomerterras

Tielt/Meulebeke Automobi­list valt in slaap achter het stuur en knalt tegen boom: 25-jarige Meulebeke­naar zwaarge­wond

In Tielt is zondagnacht een zwaar ongeval gebeurd op de Meulebeeksesteenweg. Een 25-jarige man raakte zwaargewond nadat hij met zijn wagen tegen een boom te pletter was geslagen. De brandweer had meer dan een uur nodig om hem te bevrijden.

4 juli