Man krijgt brandweer over de vloer voor schoor­steen­brand, en da’s niet de eerste keer

Een bewoner uit de Stationsstraat in Pittem werd voor de tweede keer in enkele jaren tijd geconfronteerd met een schoorsteenbrand. “Niet verwonderlijk, als je weet dat hij alles wat ook maar enigszins brandbaar is in zijn kachel gooit”, klinkt het in de buurt.