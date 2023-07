Nieuw wijndomein in de maak op de flanken van de Poelberg dankzij Arthur en Kyana: “We staan nog maar aan het prille begin”

Druiven hangen er nu nog niet, maar dankzij Arthur Warnez (28) en zijn vriendin Kyana Van de Vivere (24) is er op de flanken van de Poelberg een gloednieuw wijndomein in de maak. “We zijn er ons van bewust dat er best veel werk is aan een wijngaard, maar dat hebben we zeker over voor onze passie”, zegt Arthur.