Betonnen geluidswand moet hinder aan bufferbekken vermijden

Buren en een horecazaak aan de overkant van de straat klaagden al langer over hinder door oprijdende tractoren die water kwamen halen om hun landbouwgronden te besproeien. In 2019 perkte de gemeente al het aantal uur in dat er water mocht opgepompt worden en in 2020 volgde de aanleg van een tijdelijke muur van strobalen. De provincie, die het bekken beheert, plaatste ook al een nieuwe pomp om het lawaai te beperken. “De zaak kwam uiteindelijk voor de rechter en daar is beslist dat er een betonnen geluidsmuur moest komen”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst, die mee geeft dat het de provincie is die instaat voor de aanleg en betaling van de muur. “Naast de betonnen muur komt er ook nog een wal van aarde en groenbeplanting.”