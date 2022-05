Berenfeesten strikken Camille en De Romeo’s

De feestelijkheden beginnen die dag traditiegetrouw om 10 uur met de Riddering in de Orde van de Grote Beer. Dit keer valt die eer Carlos ‘Larry’ Delaere de eer te beurt, de bekende uitbater van de vroegere kroeg Heaven’s Door en het gelijknamige muziekfestival. Een half uurtje later kan aperitieven tijdens een concert met muziek van Maxwell Street, die de blues weer tot leven wekt. “Om 14 uur kunnen verenigingen het opnieuw in een spel tegen elkaar opnemen”, vertelt organisator Filip Vanluchene van de Gemeentelijke Feestcommissie. “Net als bij de vorige editie kiezen we opnieuw voor MB Challenges, een reeks uitdagingen waarbij we gezelschapsspelen in het groot spelen, maar dan met enkele nieuwe klassiekers. We laten slechts zestien teams toe, dus vlug inschrijven is de boodschap.” Om 15 uur opent het kinderdorp zijn deuren, met springkastelen en grime.

Van Camille tot Mama's Jasje

Op het hoofdpodium op de Markt, ter hoogte van de Post is er om 17 uur een optreden van schlagerzanger Yves Segers. Drie kwartier later mag turnvereniging Rap & Knap naar aanleiding van zijn eeuwfeest een demonstratie geven. “We zijn zeer trots dat we ook zangeres Camille hebben gestrikt”, glundert Filip. “Je kan haar kennen van de serie #LikeMe of als winnares Miss Poes van The Masked Singer, maar ze is bovenal een fantastische zangeres. Ze is zeer gegeerd om te komen optreden en op 3 juli zal je ze dus in Meulebeke kunnen zien. Na haar optreden verwelkomen we De Romeo’s, die hun grootste hits zullen brengen. Tot slot komen Peter Vanlaet en zijn kompanen van Mama’s Jasje spelen.” Afsluiter op de Markt is The Amazing Flowers, die hun partyhits in een mooie visuele show verwerken.

Bère Total

Zijpodium Bère Total in het Park biedt dan weer muziek van Noise Tit (rock en pop) en Pablo Honey, een tributeband met enkele leden van metalgroep King Hiss met covers van oa. Alice in Chains, Nirvana en Stone Temple Pilots. Daarna is het de beurt aan partyband Dhont & The HItmen en zijn er DJ-sets van Victor Verhulst en Kobe Ilsen, SNAPBACK en DJ Robex.

Volledig scherm Het organisatiecomité achter de Berenfeesten in Meulebeke. © vdi