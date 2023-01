Belgisch UFO-meldpunt zag ze vorig jaar 210 keer vliegen: terugkerende Falcon 9-raketmotor, ruimteschroot en planeet Venus... of toch buitenaards leven?

MeulebekeWas het een ballon, satelliet, een spin voor uw lens of kregen we vorig jaar toch buitenaards bezoek? Feit is dat het Belgische UFO-meldpunt uit Meulebeke in 2022 iets meer werk had dan het jaar er voor en 210 meldingen van onverklaarbare luchtverschijnselen onder de loep nam. Ook in onze contreien werden vreemde zaken aan de hemel gespot en daar was niet altijd een duidende verklaring voor.