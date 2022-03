Bedrijven op Haandeput zetten deuren open voor publiek

Bijna alle 25 bedrijven op het terrein in de Tieltstraat zetten die dag van 10 tot 17.30 uur hun deuren open. Er is een grote diversiteit aan bedrijven, van aardappelschilbedrijf ViaFrites tot luxeverpakkingsproducent Ducaju. Tussendoor kun je even pauzeren in de pop-upbar in de loodsen Vandorpe. Het bedrijventerrein zal op zondag verkeersvrij zijn. In de Tieltstraat zal eenrichtingsverkeer gelden vanaf rotonde De Peerdekens richting de Randweg. Er is voldoende parking in de Tieltstraat langs beide kanten van de weg. De opendeurdag is een organisatie van Unizo Meulebeke in samenwerking met het gemeentebestuur en de West-Vlaamse Intercommunale.