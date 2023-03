Audit Vlaanderen start nieuw onderzoek naar mogelijke fraude bij gemeentebestuur Meulebeke: “Al de tweede keer in drie jaar prijs”

Lieve vindt geknipte overneem­ster voor koffiehuis Castelly: “Pijn dat ik het moet loslaten, maar tegelijk een enorme geruststel­ling dat het Emma is”

Thee-en koffiehuis Castelly in de Tieltstraat krijgt vanaf 1 mei een nieuwe uitbaatster. Emma Buyck (25) neemt de fakkel over van Lieve Lavens (46), die aan longkanker lijdt en daardoor haar droom noodgedwongen moest loslaten. Maar Lieve is er zeker van dat Castelly in goede handen is. “Het voelt alsof Emma en ik elkaar al twintig jaar kennen.” We gingen met de twee dames praten over hun passie.