Archeologisch vooronderzoek en opgravingen kostten de provincie de voorbije zes jaar 1,2 miljoen euro

Drie onroerende erfgoeddepots

Verschillende provinciale diensten voeren regelmatig werken uit met een ingreep in de bodem waarvoor archeologische vooronderzoek wettelijk verplicht is. Dat is vooral binnen de diensten Mobiliteit en Infrastructuur, Waterlopen, Groendienst en MiNaWa het geval. “In het archeologisch traject dat sinds de invoering van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet in januari 2016 actief is, zijn er verschillende fases. Het archeologisch vooronderzoek, zonder of met ingreep in de bodem, leidt indien nodig tot een archeologische opgraving, maar dat blijkt slechts in een minderheid van de projecten het geval. Deze opgravingen nemen in het algemeen één tot vier weken in beslag. De eindbestemming van de vondsten gaat meestal naar één van de 3 onroerende erfgoeddepots in onze provincie: De Potyze in Ieper, Trezoor in Kortrijk en de Pakhuizen in Brugge”, besluit De Poorter.