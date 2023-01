Appartementsprijzen in Meulebeke schieten de lucht in

Roeselare VTI viert leerkrach­ten die 25 jaar actief zijn

Januari is traditioneel de maand van klinken op een goed jaar maar in het VTI van Roeselare werd ook geklonken op de gezondheid van enkele collega’s die 25 jaar ten dienste van het onderwijs staan. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden er dan ook vijf personeelsleden in de figuurlijke bloemetjes gezet. Het gaat om Johan Vanhaverbeke, David Clement, Annelies Maertens, Bert Blanckaert en Claude Vermeulen, een mix van leerkrachten mechanica, bouw, algemene vakken, eerste graad en elektriciteit. Langs deze weg wil de school langs de Leenstraat hen bedanken voor hun jarenlange inzet, engagement, passie,… en hen tegelijk nog veel deugddoende jaren in het onderwijs toewensen.

