Ann en Nathalie zoeken noodgedwongen overnemer voor café Den Biechtstoel: “Uiteraard gaan we de zaak missen. Aan onze toog zijn zelfs koppels gevormd”

MeulebekeAnn Vandenberghe (54) en Nathalie Vanderbeke (42) zijn op zoek naar een nieuwe uitbater voor café Den Biechtstoel. Hun gezellige bruine kroeg in de Veldstraat groeide al snel uit tot een begrip in Meulebeke, maar nu moeten de vrouwen door gezondheidsredenen de handdoek in de ring gooien.

Soms ben je toe aan iets nieuws in het leven en dat is wat Ann en Nathalie bijna zeven jaar geleden deden toen ze Den Biechtstoel overnamen. Al in 1942 opende er een café. In 2013 ging de zaak, die toen nog Het Neerhof heette, dicht omdat de uitbaatster naar een rusthuis verhuisde. Twee jaar later bliezen Nathalie en Ann het café onder de naam Den Biechtstoel nieuw leven in en maakten ze er een nostalgisch praatcafé van.

Al sinds 1942 café

“We hebben het café altijd met hart en ziel uitgebaat, maar zijn nu genoodzaakt een stap opzij te zetten”, zeggen ze. “Door gezondheidsproblemen bij Nathalie kunnen we het drukke horecaleven niet langer combineren met ons dagelijks leven en dus moesten we met spijt in het hart een keuze maken. Daarom zijn we een zoektocht naar een mogelijke overnemer gestart. Uiteraard zal het straks pijn doen als we hier vertrekken. Het is ons kind dat we moeten afgeven. We hebben hier veel vrienden leren kennen en aan onze toog zijn zelfs koppels gevormd. Jong en oud kon hier terecht. Tot we een overnemer gevonden hebben, blijven we nog paraat staan voor onze klanten.”

Café Den Biechtstoel heeft ook een terras voor de deur.

Blikvanger

Overnemers kunnen een bod doen op het hele pand. “Wie de zaak koopt, hoeft er geen nieuwe horecazaak van te maken, maar persoonlijk zouden we dat uiteraard het fijnst vinden. We hebben hier iets moois opgebouwd, met een mooi interieur en inrichting, met uiteraard onze echte biechtstoel als blikvanger. Wie dit overneemt, heeft al meteen heel wat om van start te kunnen gaan en het café is ook vrij van een brouwer, wat toch een troef is in deze tijden. Maar in principe kun je hier ook gewoon komen wonen, al zal je dan nog wat verbouwingen moeten doen. We hebben ondertussen al een bod gehad, maar de bank wilde op het einde van de rit geen lening geven. De zoektocht gaat dus verder.”

Nathalie en Ann gaven de voorbije jaren een eigen toets aan hun zaak, met zelfs hun eigen bier Zondaar. “Daar hebben we recent nog een nieuw brouwsel van besteld, dus mensen kunnen het nog altijd verkrijgen”, zeggen ze. “We blijven ondertussen verder doen tot een overnemer zich meldt, al zal dat door de omstandigheden op een iets lager pitje zijn. Op de koop toe ben ik ook in het gips beland en daardoor is het café nu tijdelijk alleen op vrijdag, zaterdag en zondag open”, besluit Ann.

De verkoopprijs en meer details zijn op aanvraag beschikbaar. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen op 0474/68.46.45.

