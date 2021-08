Alissio (17) vangt zilverkarper van 21 kilo, die 30 jaar geleden op Ter Borcht werd uitgezet

MeulebekeDe 17-jarige Alissio Vandemaele is er woensdagnamiddag in geslaagd om één van de meest zeldzame vissen uit de vijver van domein Ter Borcht in Meulebeke boven te halen: een Hongaarse zilverkarper van maar liefst 21 kilogram, die er dertig jaar geleden met twee soortgenoten werd uitgezet maar nooit iemand kon vangen. Tot nu.

“Ik had mezelf tot doel gesteld om dit jaar een graskarper boven te halen. Die wegen ongeveer 10 kilogram en dat zou voor mij al een mooi resultaat geweest zijn”, doet Alissio een dag later zijn verhaal. “Ik vis al van toen ik zes jaar was en ben elke week op Ter Borcht te vinden om mijn hobby te beoefenen. Woensdag rond 13 uur ’s middags had ik plots beet en ik voelde meteen dat het een kanjer was. Er kwam een enorme spanning op de hengel. Hij heeft me bijna alle hoeken van de put laten zien”, lacht de jongeman. “Het duurde bijna een half uur tot ik hem boven water kreeg en dan nog eens tien minuten tot hij in mijn net belandde. Ik heb heel veel geluk gehad, want dit soort vis hapt normaal niet naar aas en leeft van planten.”

Het gaat om een Hongaarse zilverkarper, die er ooit werd uitgezet door Frans Cloet.

Grootste vis

Toen de jongen de vis bovenhaalde konden hij en de andere aanwezigen hun ogen niet geloven. Ze hadden een zeldzame Hongaarse zilverkarper gevangen die ruim dertig jaar geleden met twee soortgenoten op de club werd uitgezet. “Hij blijkt 21 kilogram te wegen. Het is de grootste vis maakte die er ooit werd gevangen”, zegt Alissio. “Andere leden hadden me altijd verteld dat de grootste vis die ze er ooit hadden gezien 15 kilogram woog. We waren er allemaal van overtuigd dat er geen grotere meer in zaten, maar kijk nu….”

Ook voorzitter Wim Vancoillie is onder de indruk. “Ik was er 30 jaar geleden bij toen we drie van die zilverkarpers in de vijver loslieten”, zegt hij. “We hebben die ooit nog gekregen van Frans Cloet, die aan de Beelshoek zelf een vijver heeft. Een jaar of vijftien geleden is een van die drie vissen dood aangetroffen, de andere hebben we sindsdien nooit meer gezien, laat staan gevangen. Dit is dan ook een enorm uitzonderlijk vangst.”

Silvere Moerman, Wim Vancoillie en Danny Nuyttens zetten dertig jaar geleden de Hongaarse zilverkarpers in Ter Borcht uit.

Na de weging en een fotomoment gooide Alissio volgens de regels van de sport de karper terug in het water. “Da’s maar logisch ook. Ik heb liever dat deze vis nog in zijn natuurlijke habitat rondzwemt. Ik heb er een mooie ervaring bij en deze herinnering neemt niemand me nog af.”

De 17-jarige Alissio uit Meulebeke slaagde er in een recordkarper van 21 kilogram in de visput van domein Ter Borcht te vangen.

