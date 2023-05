Alexander (40) vraagt rechter dwangsom voor sloop onbewoonbaar verklaarde woning terug te draaien: “Dit is onredelijk, zo ga je niet om met mensen”

In­fo-avond over riolerings en wegenwer­ken wijk Mossel­markt

Aquafin gaat binnenkort riolerings- en wegenwerken uitvoeren in de Holdestraat, Moskostraat, Steenstraat, Molenstraat, Zwevezeelsestraat, Laagstraat en Kapellenstraat. In deze straten komt een gescheiden rioolstelsel. Het vuil water gaat hierdoor straks naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Roeselare. Daarnaast worden in de Holdestraat erosiewerende maatregelen genomen en wordt het regenwater afgevoerd naar de Roobeek. Daar wordt het eerst opgevangen in een bekken in de Lichterveldestraat. De timing en fasering van de werken en de bereikbaarheid van de woningen worden toegelicht op een infomoment op dinsdag 30 mei om 19 uur in OC ’t Zonneke in Koolskamp.