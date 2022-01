Al vierde West-Vlaamse burgemeester in opspraak: parket voert onderzoek naar mogelijke belangenvermenging in Meulebeke

Ardooie Van comedy tot kleinkunst: De Schaduw start 2022 met voor elk wat wils

Cultuurkapel De Schaduw start het nieuwe jaar met een nagelnieuwe culturele agenda. Die bevat voor elk wat wils. Op vrijdag 21 januari verwelkomen ze David Galle langs de Wezestraat. De comedian brengt er zijn nieuwste show Joepie. Naar aanleiding van de recente vinylrelease van hun debuutalbum Alas My Love duikt The Bony King of Nowhere weer helemaal terug in hun bevreemdende universum. Op zaterdag 29 januari brengen ze een intiem concert én een magische trip doorheen The Land of The Bony King of Nowhere in de cultuurkapel. In februari is De Schaduw ook gastheer van het culinair theater Moortdinee, bieden ze een podium aan electropop / newwaveband D:Zine, zorgen ze voor een portie kleinkunst met Eva De Roovere & Stephanie Struijk en is er comedy met Michael Van Peel. Meer info en tickets via https://www.deschaduw.be.

