De Belcanto Guidonet­tes vormen het vrouwenpe­lo­ton in de Belcanto Classic: “Maar er mogen gerust nog meer dames aan de start komen”

“Het is de schoonste dag van het jaar.” Guido Belcanto was duidelijk blij dat hij dit jaar in Westouter opnieuw kon deelnemen aan de koers die zijn naam draagt. Dat er dit jaar heel wat meer dames aan de start van de Belcanto Classic verschenen, zal hem ongetwijfeld een groot plezier hebben gedaan. De organisatoren lanceerden een oproep voor meer vrouwelijke renners in de ‘koers om te beminnen, niet om te winnen’. Zo’n 70 wielrenners gaven daaraan gehoor.