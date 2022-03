Zijn de appartementsprijzen in Mesen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Ieper Verblijf asielzoe­kers The Poppies loopt op zijn einde: “Neen, problemen zijn er nooit geweest”

Met de komst van Oekraïense vluchtelingen zouden we haast vergeten dat er in Ieper al enkele maanden mensen verblijven die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. In jeugdhotel The Poppies verblijven nog altijd 105 asielzoekers. Ze proberen er het beste van te maken en kregen daarbij hulp van enkele lokale mensen die kwamen lesgeven of voor een beetje ontspanning zorgen. “Wat we doen is voor hen even een verademing”, zegt grimeur Diederik Vandenbilcke.

7 maart