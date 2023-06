WEER. Kans op helder weer vanochtend in Mesen

Davids­fonds Elverdinge verrast lokale school met een groot pakket boeken

“In Elverdinge is er al meer dan 25 jaar een afdeling van het Davidsfonds. Dit jaar besloten we de werking te stoppen, maar we wilden dit niet zomaar laten passeren”, vertelt voorzitter Dominiek Vandendriessche. “In het verleden werd er al vaak samengewerkt met de lokale school. We organiseerden samen voorleesavonden voor kinderen en ouders, we gaven de school boekenbonnen cadeau en daagden kinderen uit om mee te doen met de schrijfwedstrijd van Davidsfonds. Daarom leek het ons een mooie geste om aan de school een prachtig pakket boeken te geven.”