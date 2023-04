WEER. Kans op bewolking in Mesen vanochtend

Vrijwilli­gers jeugdhuis JOC sluiten café na baldadighe­den: “Het gebrek aan respect voor ons werk kan niet langer door de beugel”

Wie vrijdag een pintje wil drinken in jeugdhuis JOC in Ieper is eraan voor de moeite. Het café houdt voor één avond de deuren gesloten uit protest. De laatste weken vond er vandalisme plaats, maar het is vooral het gebrek aan respect tegenover de vrijwilligers dat tegen de borst stoot. “Het zijn enkelingen die voor problemen zorgen, maar zo kan het niet verder.”