WEER. In Mesen zo goed als helder weer vanochtend

Komen er 130 asielzoe­kers naar klooster Nieuwkerke? “Neen, N-VA doet aan onnodige paniekzaai­e­rij”

Fedasil heeft een kandidaat-koper van het leegstaande kloostergebouw in Nieuwkerke gevraagd of het eventueel een optie zou zijn asielzoekers onder te brengen in het pand. Volgens oppositiepartij N-VA is er al een akkoord dat er 130 asielzoekers een slaapplaats zouden krijgen in het gebouw. “Totaal uit de lucht gegrepen”, reageert burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).