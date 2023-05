WEER. In Mesen kans op helder weer vanochtend

Valcke Prefab Beton stelt snellader ter beschik­king tussen Ieper en Poperinge: “Duurzaam­heid is een strategi­sche focus de komende jaren”

Het bedrijf Valcke Prefab Beton in Vlamertinge helpt bestuurders van elektrische wagens die van Ieper en Poperinge rijden aan een volle batterij. Het bedrijf installeerde de eerste openbare snellader op de as tussen de twee steden. Het initiatief past in de groene ambities dat het bedrijf vooropstelt.