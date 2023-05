WEER. Helder weer in Mesen vanochtend

Korneel (40) plaatst bijenkas­ten in bedrijven: “U krijgt er in één klap 100.000 werknemers bij”

Het zijn locaties die je er niet meteen mee associeert, maar ook op bedrijventerreinen is er plaats voor bijenkasten. Zo staan er bijvoorbeeld twee exemplaren aan Lefever Binnenhuisinrichting op industriegebied Sappenleen in Poperinge. “Dankzij een ingezaaide bloemenweide is er hier voedsel genoeg voor de diertjes”, zegt Korneel Claeys (40) van Honeybeez. Maar wat is het nut van het houden van bijen aan je bedrijf?