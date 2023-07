WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Mesen vandaag

HUIZEN­JACHT. Op zoek naar een huis met zwembad in Zuid-West-Vlaanderen: “Vroeger een obstakel bij verkoop, vandaag een meerwaarde”

Wat is er nu heerlijker dan bij warm weer een duikje te nemen in een zwembad? Ligt dat zwembad dan nog eens in je tuin, dan is het genot helemaal compleet. Maar wie een woning wil kopen met een zwembad bij zal toch even moeten zoeken. En als er al zo’n pand op de markt komt, is dat steevast in het duurder segment. Een oplossing: een huis kopen met voldoende grond en dan later een zwembad aanleggen. “Vanaf 40.000 euro kun je die plons in het water al maken.”